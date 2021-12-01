Рада упростила получение гражданства для тех, кто защищал территориальную целостность Украины

Во вторник, 14 декабря, Верховная Рада упростила обретение гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

За проект закона №5630 во втором чтении проголосовали 285 народных депутатов, онлайн-трансляция в YouTube ведет Телеканал Рады.

Документ предлагает упростить порядок получения гражданства для россиян, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений, для лиц, которые проходили или проходят службу по контракту в Вооруженных силах Украины, а также для тех, кто воевал на Донбассе против российских боевиков.

Кроме того, положения документа предусматривают возможность подать декларацию об отказе от иностранного гражданства лицами, которые получили украинское гражданство до вступления в силу этого законопроекта (если его примут во втором чтении). В то же время проект закона не определяет сроки возвращения паспорта иностранного государства лицам, получившим гражданство Украины.

Этот законопроект направлен на реализацию указа президента от 13 августа 2019 года «Вопросы упрощения приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими (участвующими) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям через политические убеждения» (№594/2019).

В первом чтении его приняли 2 ноября этого года.