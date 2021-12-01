Из акватории НСЗ выводят судно «Святая Ольга», проданное на металлолом после трех лет простоя на заводе

Днем во вторник, 14 декабря, из акватории Николаевского судостроительного завода выводят катер «Святая Ольга», в связи с чем с 12:00 до 13:00 будет проводиться разводка пешеходного, Ингульского и Южнобугского (Варваровского) мостов.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, летом научно-исследовательское судно «Святая Ольга» Государственного университета инфраструктуры и технологий, которое три года было пришвартовано у пешеходного понтонного моста в акватории Николаевского судостроительного завода, продали на металлолом за 14 миллионов гривен.

По состоянию на данный момент судно «Святая Ольга» готовят к буксировке, два катера пытаются сдвинуть его с места.

Пешеходный и Ингульский мост уже развели. Движение на них остановлено.

Движение по Южнобугскому (Варваровскому) мосту также уже остановили.

Судно во время выхода правой частью зацепил понтонный мост.

Напомним, что в связи с выходом судна из НСЗ с 12:00 до 13:00 будут разведены мосты. Движение троллейбусов по маршрутам №6, 7, 9 в указанное время будет приостановлено до окончания разводки.

Также напомним, что ранее сообщалось о том, что 6 июня 2018-го года разводили Ингульский и Варваровский мосты, чтобы пропустить научно-исследовательское судно «Святая Ольга». Тогда сообщалось, что оно зашло на ремонт в «Николаевский судостроительный завод». Проходя под Ингульским мостом судно «Святая Ольга» повредило антенну.