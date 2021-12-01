Апелляционный суд отменил решение о взыскании с НГЗ ₴9,2 миллиарда ущерба в пользу общественной организации «Стоп Шлам»

Николаевский апелляционный суд во вторник, 14 декабря, удовлетворил жалобу адвокатов «Николаевского глиноземного завода» и отменил решение Заводского районного суда о взыскании с завода 9,2 миллиарда гривен в пользу ОО «Стоп Шлам».

Об этом сообщили в пресс-службе НГЗ.

Как известно, 26 мая этого года Заводский райсуд Николаева удовлетворил иск активистов общественной организации «Стоп Шлам» против Николаевского глиноземного завода и постановил выплатить 9,2 миллиарда гривен в качестве моральной компенсации за вред от шлама. На НГЗ заявили, что будут еще подавать апелляцию.

Верховный суд постановил, что недвижимое имущество Николаевского глиноземного завода будет находится под арестом до того момента, как окончательно не решится спор, инициированный общественной организацией, о возмещении более 9 миллиардов гривен ущерба.

Юрист НГЗ Владимир Ващенко отметил, о некоторых нарушениях в суде первой инстанции, в частности, судья Ирина Боброва открыла производство и вынесла по нему решение без уплаты судебного сбора.

В ОО «Стоп Шлам» в свою очередь заявили, что «готовы добиваться справедливости и в Верховном Суде и противостоять любому давлению».

Напомним, как экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

Как сообщалось ранее, «Николаевский глиноземный завод» собирается построить возле Николаева еще одно хранилище для отходов от обработки боксита и производства глинозема — красного шлама. Это шламохранилище будет представлять собой пруд-накопитель площадью почти 19 гектаров и глубиной 7 метров.

В то же время, директор «Николаевского глиноземного завода» Виктор Кожевников отказался проверить, как выбросы завода и шлам влияют на экологию.

Также отметим, в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины не поступало никаких замечаний и предложений от общественности по поводу намерений «Николаевского глиноземного завода» построить третье хранилище для отходов от обработки боксита и производства глинозема — красного шлама возле Николаева.

В мае 2021 года сотрудники Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа провели проверку Николаевского глиноземного завода и пришли к выводу, что обустройство пруда-накопителя проводится незаконно.

При этом, сами жители Галициново утверждают, что на территорию села незаконно свозят строительные отходы.

В свою очередь, глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что планирует начать проверки деятельности Николаевского глиноземного завода и его влияния на окружающую среду.

В декабре 2021 года представители Николаевского глиноземного завода заявили, что провели рекультивацию половины одного шламового поля, при том, что у них их два, общая территория которых составляет около 230 гектар.

Также в декабре глава облсовета Анна Замазеева назвала «бутафорией» соцпомощь Николаеву от НГЗ, заявив, что из горбюджета платят больше денег компаниям, относящимся к структурам Дерипаски.

Напомним, что российский олигарх Олег Дерипаска является конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод», о чем свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц Украины. Ранее «правая рука» Дерипаски, экс-депутат Госдумы РФ Аркадий Саркисян вошел в руководство НГЗ.

В 2013 году неоднократно сообщалось, что Николаевский глиноземный завод превращал близлежащие села в «красную планету». В частности, шламохранилища присыпали снегом, чтобы избежать пыления. При этом в облуправлении охраны природы неоднократно заверяли, что шлам от НГЗ не загрязнил ни воду, ни почву.

В феврале 2019 года в Николаевской ОГА заявили, что НГЗ платит не все таможенные сборы. В 2020 году Черноморская таможня отозвала у «НГЗ» разрешение на «льготную» переработку товаров и инициировала аудит из-за того, что было выявлено несоблюдение законодательства при переработке иностранных товаров, помещенных под таможенный режим.

В итоге ГБР открыло уголовное производство по работе НГЗ – заинтересовались шламохранилищами и поставкой бокситов по заниженной пошлине. После этого ГБР и Нацполиция провели обыски на НГЗ - изъяли документацию по поставкам бокситов и отобрали образцы вещества из шламохранилища.

А в интервью «Преступности.НЕТ» тогдашний руководитель Черноморский таможни Александр Щуцкий заявил, что НГЗ перечисляло в фонд николаевских СБУ, полиции и прокуратуры от 20 до 40 тысяч гривен ежемесячно.