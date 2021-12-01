Новые спортплощадки и зеленые зоны города: Центральная администрация Николаева показала готовые проекты Общественного бюджета

В рамках реализации проектов Общественного бюджета глава администрации Центрального района Николаева Александр Береза рассказал об объектах, которые имеют стопроцентную готовность.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной администрации.

— Мы никогда не бросаем проекты, которые реализовали несколько лет назад, а наоборот пытаемся их развивать. Пример этому – микрорайон Терновка. На месте большого пустыря появились спортивные зоны, и уже в этом году благодаря Общественному бюджету на объекте есть комфортные тротуарные дорожки, сделав место отдыха более удобным для детей и молодежи, — рассказал Александр Береза.

На фото видно, как территория вокруг спортивной площадки «Энергия» и скейт-площадки «Drive» заметно преобразилась. Напомним, что эти объекты победили в прошлых годах в рамках Общественного бюджета и были реализованы администрацией. Сейчас территория обустроена тротуарной плиткой. Отмечается, что работы выполнены в полном объеме.

Следующие объекты были реализованы в микрорайоне Северный. Так, на месте щебеночной дороги появилась «Зеленая аллея».

Помимо аллеи, на Северном также реализовали спортивно-оздоровительную площадку. Подчеркивается, что проект направлен на развитие физической культуры и спорта в микрорайоне.

Эти два проекта имеют стопроцентную готовность.

Третья зона отдыха, которая улучшила вид района и озеленила территорию – проект под названием «Северная семья». На этом объекте продолжают выполнять работы, срок завершения – в текущем месяце.

Напомним, как Центральная администрация Николаева организовала рейды по борьбе со стихийными свалками и показала, как горожане выбрасывают мусор мешками