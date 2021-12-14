Депутаты разрешили секретарю Николаевского горсовета Фалько вести сессии в отсутствии мэра Сенкевича

Во вторник, 14 декабря, депутаты Николаевского городского совета внесли изменения в Регламент горсовета 8-го созыва, которые касаются предоставления разрешения секретарю горсовета Дмитрию Фалько вести заседания сессии в отсутствие мэра Александра Сенкевича.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Городской голова Александр Сенкевич сообщил, что такая практика действует во многих городах Украины, но не в Николаеве - на сегодняшний день сессии может вести исключительно мэр. Отметим, что Александр Сенкевич порядка двух месяцев находился на больничном и появился на публике только на сегодняшнем заседании сессии.

Депутат Елена Киселева отметила, что у нее есть альтернативный проект решения, в котором есть пункты относительно возможности ведения сессий секретарем горсовета Дмитрием Фалько, но также в нем учтены и другие правки. Поэтому она просила согласовать проект решения, предложенный рабочей группой, которая занимается разработкой Регламента.

Оба проекта решения - от мэра Сенкевича и Елены Киселевой, были внесены в повестку дня. Но проект решения от рабочей группы поддержан не был - всего 15 голосов «за». Тогда Елена Киселева предложила принять за основу проект решения о внесении изменений в Регламент, предложенный мэром Сенкевичем, а потом вносить в него правки, которые прописаны в непринятом проекте решения. Мэр заявил, что он бы не хотел вносить правки в свой проект решения.

Депутат Чайка заявил, что нет необходимости вносить изменения в Регламент, чтобы секретарь горсовета Дмитрий Фалько созывал сессии в отсутствии мэра Сенкевича, если он на больничном или в командировке. На что Дмитрий Фалько отметил, что речь идет не о созыве сессии, а о ведении заседания.

— В этом проекте решения не идет речь о созыве сессии Николаевского городского совета, в проекте решения речь идет о том, что по поручению Николаевского городского головы пленарные заседания может проводить секретарь городского совета. Есть отдельные случаи, в которых сессию горсовета созывает секретарь Николаевского городского совета или депутаты городского совета, – сообщил Фалько.

Также мэр Александр Сенкевич отметил, что в проекте решения не предусмотрена передача полномочий мэра секретарю.

В итоге, проект решения был согласован 43-я голосами.

Напомним, что такое решение депутаты уже пытались согласовать в июле 2021 года, однако голосов тогда не хватило.