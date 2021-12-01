«Благодарность в конверте»: Опубликовано очередное видео с кабинета скандальной директрисы николаевской «инфекционки» Федоровой

Опубликовано очередное видео с кабинета главы КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светланы Федоровой, на котором она получает конверт.

Видео, которое опубликовал у себя на YouTube-канале некий Артур Кузьмин, подписано «Благодарность в конверте».

На записи Светлана Федорова сидит в кабинете за ноутбуком. В какой-то момент к ней заходит, по всей видимости, сотрудница, оставшаяся за кадром, и говорит: «Светлана Федоровна, к вам пациент». Через секунду уже мужской голос говорит, что директрисе просили что-то передать.

— Здравствуйте, Светлана Федоровна, это от (…), вам просили передать, - говорит мужчина.

Федорова, в ответ, благодарит. Через несколько секунд кто-то передает ей большой конверт, который она вскрывает и достает лист, сложенный вдвое, в который вложен еще один конверт. Она сворачивает его, встает, достает из шкафчика сумку, еще раз смотрит в конверт какое-то время, потом снова сворачивает его и кладет в сумку.

Напомним, ранее было опубликовано видео, на котором директор «Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней» Светлана Федорова признает, что приняла в больницу пациентку, которая не нуждалась в госпитализации в это учреждение.

Также напомним, 19 ноября 2020 года Светлана Федорова пригласила журналистов нескольких СМИ и заявила им о найденной в своем и других кабинетах Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней скрытых микрофонов и камер видеонаблюдения. При этом директор «инфекционки» не обращалась в полицию.

Сотрудники полиции узнали об этом факте из СМИ. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции, но руководитель заведения отказалась от встречи с полицейскими, перенеся встречу на рабочее время 20 ноября. В назначенное время встречи должностное лицо сообщила, что технические средства на утро исчезли при невыясненных обстоятельствах. Также она отказалась от написания заявления в полицию, и сообщила, что не имеет версий и претензий по поводу указанного факта.

Ранее начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай заявила, что руководство КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» выборочно принимало пациентов. А Президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров рассказал об итогах проверки в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», отметив многочисленные нарушения.

В ходе проверки в КНП комиссией Министерства здравоохранения было выяснено, что только 10% пациентов в больницу попадают по экстренной помощи. Остальные 90% каким-то образом попадают в больницу самостоятельно. Учитывая, что в КНП, которое является опорным, должны лечить только пациентов с самым тяжелым состоянием, возникает вопрос, как 90% пациентов добираются до больницы.

Сотрудники управления Южного офиса Государственной аудиторской службы в Николаевской области провели ревизию в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» и выявили нарушений в общем на 3,5 миллиона гривен. В частности, было выявлено, что директор КНП Светлана Федорова выплачивала «ковидные» надбавки не только медперсоналу, но и бухгалтерам, секретарям, отделу кадров. Также были выявлены нарушения, которые касались оформления гуманитарной помощи, выделенной «Нибулоном».

Материалы этой ревизии приобщили к уголовному производству, которое было открыто в марте текущего года по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью и служебным положением»).