Спикер ВР составил для нардепов список книг, которые следует прочитать на новогодние праздники

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук составил список из пяти книг, которые рекомендует прочитать народным депутатам на новогодне-рождественские праздники.

Об этом Стефанчук написал на своей странице в Facebook.

Спикер присоединился к общенациональной акции «Национальная неделя чтения».

«Предлагаю коллегам с пользой провести праздники. Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным «домашним заданием» – рекомендую 5 книг «от спикера», которые просил бы каждого, по возможности, прочесть в ближайшее время», - подчеркнул Стефанчук.

1. Григорий Сковорода, «Лучшее» («Найкраще»).

2. Норман Дейвис, «Европа. История» (Europe. A History).

3. Михаил Зыгарь, «Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг».

4. Борис Джонсон, «Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю».

5. Адмирал Уильям Г. Макрейвен «Застилайте кровать. Пустяки, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир».

Стефанчук надеется, что нардепы уже читали Конституцию Украины и Регламент Верховной Рады. На летние каникулы он готовит для нардепов развернутый список книг.