«От некоторых фактов волосы встают дыбом»: На Николаевщине на борьбу с домашним насилием направят 9 миллионов

Николаевской области выделят 9 миллионов гривен на создание приютов и центров для людей, пострадавших от домашнего и гендерного насилия.

Об этом рассказал вице-губернатор Александр Трайтли в понедельник, 13 декабря, во время отчета руководства Николаевской облгосадминистрации.

По его словам, когда чиновники начали вникать в эту тему, то были шокированы – как выяснилось, почти за год полиция зафиксировала 9 тысяч случаев насилия в семьях.

— Это новая для нас история сегодня, но по инициативе Первой Леди, она подняла этот вопрос, когда мы начали вместе на координационных советах работать с органами полиции, мы установили просто факты, от которых волосы встают дыбом. В Николаевской области за 11 месяцев зафиксировано почти 9 тысяч случаев домашнего насилия. Более 800 принудительных мер принято органами полиции к обидчикам. На сегодня просто валом к нам идут решения суда, где эти лица притягиваются к административной ответственности. Такого раньше не было, - отметил Александр Трайтли.

Для борьбы с насилием и помощи пострадавшим в области будут открыты приюты и дневные центры. На эти цели из Государственного бюджета выделили 9 миллионов громадам Николаевской области.

— Чтоб предупреждать это, государство приняло решение об открытии соответствующих приютов, центров, консультационных центров и так далее в наших громадах. Департамент оперативно отработал с главами громад, у нас много громад, и мы стали одной из немногих областей, наибольшее количество громад в которой получили государственную поддержку на создание приютов, дневных центров. Почти 9 миллионов гривен получили наши громады – это Владимировка, Николаев, Снигиревка, Новый Буг, Новая Одесса, Прибужаны, Очаков, Вознесенск. Все они работают по созданию сети этих учреждений, - сообщил вице-губернатор.

Напомним, глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская считает, что теме домашнего насилия необходимо уделять больше внимания, чтобы люди не боялись обращаться за помощью, а проявлений насилия становилось все меньше.