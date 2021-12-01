Верховная Рада Украины ввела электронные удостоверения для ветеранов АТО/ООС

Верховная Рада Украины приняла закон №5694, который ввел электронное удостоверение ветерана.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

За документ в общей сложности проголосовали 310 народных депутатов. Закон позволяет украинцам использовать отражение в электронной форме данных, содержащихся в удостоверении ветерана войны и пострадавшего участника Революции Достоинства. Удостоверение ветерана войны также будет иметь QR-код. С помощью последнего можно будет перейти на соответствующую запись в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Согласно закону, неотъемлемой частью е-удостоверения будет оцифрованное фото, которое есть в Едином государственном реестре ветеранов войны или отображается в электронном паспорте, как внутреннем, так и заграничном.

Такое удостоверение будет формироваться бесплатно по желанию лица, на имя которого выдано обычное удостоверение ветерана войны.

Закон также предусматривает налаживание автоматизированного информационного обмена между Единым государственным реестром ветеранов войны и автоматизированными информационными, справочными системами, реестрами и банками данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

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