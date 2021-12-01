Звание Героя Украины посмертно присвоили врачу Леониду Киндзельскому, спасавшему ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно врачу-онкологу, радиологу Леониду Киндзельскому.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

- Благодаря этому выдающемуся врачу и ученому были спасены многие ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, в том числе получившие смертельную дозу облучения. Его очень хорошо знают чернобыльцы, но не очень хорошо о нем знают украинцы, – отметил Глава государства.

Леонид Киндзельский был главным радиологом Минздрава УССР в 1978-1986 годах и активно участвовал в лечении пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Ежегодно в день смерти врача на его могиле собираются ликвидаторы, которым он спас жизнь.

Из группы пожарных, которые первыми прибыли к месту катастрофы на ЧАЭС и получили особо большую дозу облучения, 13 ликвидаторов были отправлены на лечение в Москву, а 11 пациентов – в Киевский институт радиологии и онкологии Леонида Киндзельского. В результате в группе Леонида Киндзельского выжили все, а из второй группы – только двое. В общей сложности из 115 человек, которым был поставлен диагноз «острая лучевая болезнь» и прошедших через руки украинского профессора, умер только один человек.

Леонид Киндзельский вовремя осознал, чем отличается протокол лечения лейкоза костного мозга от лечения последствий облучения. Он начал делать операции по методике Жоржа Мате: подсаживал донорский костный мозг внутривенно, не убивая собственный костный мозг пострадавшего. Также проводилась десорбция костного мозга.

Однако вместо благодарности советские власти запретили Леониду Киндзельскому продолжать подсадку костного мозга, его уволили с должности главного радиолога УССР.

Из-за значительного облучения при исполнении служебных обязанностей Леонид Киндзельский много лет болел, однако продолжал активно работать, руководя отделением системных онкозаболеваний отдела общей онкологии и химиотерапии Киевского НИИ онкологии. Леонид Киндзельский ушел из жизни 19 апреля 1999 года.

Напомним, что 14 декабря - это День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее Президент Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины погибшему при выходе из Иловайска полковнику Павлу Пивоваренко.