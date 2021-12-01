В Николаеве из-за аварии на проспекте Богоявленском возникла большая автомобильная пробка

В Николаеве утром в среду, 15 декабря, на проспекте Богоявленском произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля Daewoo и грузовика. Из-за аварии на проспекте возникла автомобильная пробка.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Инцидент произошел на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Кузнецкой. Автомобили столкнулись прямо на трамвайных путях в направлении автовокзала. Пока об обстоятельствах самого ДТП ничего не известно.

Обновлено в 10:50 В пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что оба автомобиля двигались по проспекту в направлении улицы Кузнецкой. Легковой автомобиль при перестроении из правого ряда в левый попал грузовику в «мертвую зону», в результате чего произошло столкновение.

Вследствие аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

Из-за аварии возникла большая автомобильная пробка, которая растянулась до улицы Молодогвардейской. Николаевцы жалуются, что дорога от Южной и Молодогвардейской до автовокзала занимает более получаса.

Напомним, как в Николаеве на Пушкинской «притерлись» легковушка и фура, из-за чего на Ингульском мосту образовалась пробка.