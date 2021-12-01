«Умышленно подогревает ненависть»: Ильюк раскритиковал работу «мовного» омбудсмена, процитировав русскоязычную пьесу Шевченко

Лидер фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк раскритиковал политическую деятельность уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, сравнив его с врагом государства.

Соответствующее заявление оппозиционер сделал во время сессии горсовета во вторник, 14 декабря.

Накануне «мовный» омбудсмен Тарас Креминь в очередной раз пожаловался в городской совет Николаева на ряд депутатов за выступления во время сессий на русском языке. В ответ на действия омбудсмена лидер ОПЗЖ в горсовете Артем Ильюк решил процитировать отрывок из пьесы «Никита Гайдай», которую украинский поэт Тарас Шевченко написал на русском языке.

«В ком нет любви к стране родной, Те сердцем нищие калеки, Ничтожные в своих делах И суетны в ничтожной славе», – зачитал выдержку из пьесы Шевченко оппозиционер.

Артем Ильюк добавил, что ему жаль, что в сегодняшней Украине цитирование великих украинских поэтов расценивается как незаконная деятельность. Он также отметил, что представители центральной власти внимательно смотрят сессии Николаевского горсовета, но не обращают внимания на проблемы города, а заботятся только языком речи депутатов.

«Власть в Киеве так активно отслеживает деятельность Николаевского горсовета, что оформляет доносы на депутатов за выступления на родном языке. На котором говорят около 90% николаевцев. Но в то же время, власть закрывает глаза на проблемы, которые мы – депутаты – озвучиваем на разных языках. А проблемы из года в год неизменные: аварийный Варваровский мост, позорный ж/д вокзал, нехватка денег на развитие города и так далее», – заявил депутат.

По словам главы фракции ОПЗЖ, «защиту украинского языка» власть превратила в инструмент расправы над политическими оппонентами. А вместо поддержки государственного языка, правительство запрещает всё не-украинское.

Деятельность уполномоченного по защите госязыка Тараса Креминя оппозиционер Артем Ильюк назвал антиукранской, а самого омбудсмена сравнил с врагом государства.

«Нападки господина Креминя сеют ненависть и агрессию в обществе. В то время, когда Украине так сильно нужно найти взаимопонимание к миру. Более того, нападки Креминя дорого обходятся бюджету страны – это 20 миллионов гривен в год. Неужели одна из беднейших стран Европы не может найти более эффективный способ потратить эти деньги? Неужели этих денег не заслуживают пенсионеры? Неужели этих денег не заслуживают переселенцы, которые годами стоят в очереди на жилье? Неужели этих денег не заслуживают дети, чьи родители СМС-ками собирают деньги на лечение?» – сказал Ильюк.

Резюмируя, Артем Ильюк заявил, что в Украине нет языковой проблемы, но есть недобросовестные политики, которые регулярно умышленно подогревают ненависть среди украинцев, которые говорят на разных языках.

Напомним, как Тарас Креминь решил переименовать названия некоторых населенных пунктов, в том числе и в Николаевской области, потому что по мнению обмудсмена они не соответствуют правописанию, стандартам государственного языка и т.д. При этом, он отказался показывать письма с жалобами украинцев на «русскоязычные» названия некоторых городов Украины, в частности, тех, что расположены на Николаевщине.

После этого народный депутат Игорь Негулевский вместе с однопартийцами обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть соответствие Тараса Креминя занимающей им должности Уполномоченного по защите государственного языка. Нардеп заявил, что Креминь – бюрократ и популист, который не занимается своими обязанностями.

Также напомним, что в Раду внесли законопроект, который позволит уволить языкового омбудсмена Креминя – среди подписантов и николаевские нардепы.