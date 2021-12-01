Депутаты горсовета выделили 4 гектара на Северном под строительство жилья для крымских татар – начать работы должны уже в феврале

Во вторник, 14 декабря, депутаты Николаевского городского совета выделили земельный участок площадью 4 гектара в микрорайоне Северный под строительство многоквартирных жилых домов для крымских татар.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Так, депутатам предлагалось предоставить в постоянное пользование КП Николаевского городского совета «Капитальное строительство города Николаева» незастроенный земельный участок коммунальной собственности площадью 4 га. Целевое назначение - для перспективных проектов в сфере государственной жилищной политики - строительства многоквартирных жилых домов с социальной инфраструктурой в Центральном районе Николаева микрорайон Северный.

Первое голосование депутаты провалили, однако депутат и глава Николаевской ОГА Виталий Ким пояснил, что речь идет о строительстве 200 квартир за счет турецкой стороны и попросил все-таки поддержать вопрос.

— Мы подготовили землю, сети, электричество, воду с канализацией с техническими условиями. Был советник министра тут. Они в феврале 2022 года собираются начинать строительство и деньги уже готовят. Прошу поддержать вопрос. Оно будет реализовано. Хочу добавить, что проектом предусмотрено, что 10% квартир будут переданы городу, а это 20 квартир, - заявил Ким.

Ранее сообщалось, что Турция предоставит безвозвратную помощь Украине для строительства жилья крымским татарам – 200 квартир будет в Николаеве. Рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа и льготных категорий граждан Украины было подписано в апреле 2021 года.

Позже стало известно, что жилье для крымских татар в Николаеве будут строить на Северном.