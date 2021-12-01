В центре Николаеве при прокладке кабеля откопали царские монеты

В Николаеве на пересечении улицы Шевченко и Московская строители нашли царские монеты.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Монетки и другие интересные находки, а именно картечь (артиллерийский снаряд для стрельбы на близкое расстояние по открытой цели), бронзовые гвозди, которые использовались для подков, торговая пломба, царские бутылочки и пуговицу нашли с помощью металлодетектора при прокладке кабеля. Еще одну серебряную монетку «20 копеек 1912 года» нашли на Гражданской.

«Коп монет в центре города - в этот раз это первый подобный опыт за все долгие годы поисковой практики. Прокладка кабеля дала возможность заглянуть металлодетектором под слой городского асфальта и выудить интересные находки. А что скрыто на долгие годы под всем городом - никто не знает. Это консервация, бабушкина закрутка для будущих поколений. И самое главное что эти места не тронуты - мы были там первыми», - говорится в описании под видео.

Напомним, что немецкие археологи нашли клад с 15 килограммами серебра, который мог принадлежать римским легионерам.