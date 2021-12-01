На седьмой год войны украинские пограничники получили право на личный осмотр и усовершенствованные правила применения оружия

В Украине с 15 декабря вступил в силу усовершенствованный порядок применения пограничниками средств принуждения, а также личного осмотра.

Сегодня Закон №1897-IX официально опубликован в газете «Голос Украины», сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Документом внесены основательные изменения в отношении некоторых правовых основ реализации пограничниками их функций по охране и обороне государственной границы, обеспечению в пределах компетенции безопасности и правопорядка в приграничных и районах на границе с временно оккупированными территориями Украины.

Законом регулируется ряд важных аспектов, которые помогут пограничникам в тех случаях, когда слова не эффективны для прекращения правонарушения или реализации других законных полномочий или приходится сдерживать вооруженную агрессию.

Нововведения законодательно регламентируют применение сотрудниками Госпогранслужбы физического воздействия, а также использование и применение специальных средств: от наручников до служебных собак, от средств ограничения подвижности к средствам акустического, микроволнового воздействия, радиоэлектронного противодействия.

Закон Украины «О Государственной пограничной службе Украины» дополнен новыми статьями, регламентирующими применение оружия, боевой техники, вооружения, установленного на кораблях, катерах и воздушных судах пограничной службы.

В частности, законодательно регламентировано применение оружия при отражении и сдерживании вооруженной агрессии против Украины и в особый период.

Среди прочего определены случаи, когда пограничники могут применять огнестрельное оружие, вооружение и боевую технику и в направлении территории сопредельного государства. Это, в частности, такие случаи: отражение вооруженного нападения, отпор и сдерживание вооруженной агрессии или вторжение на территорию Украины вооруженного (военного) лица и/или группы лиц, вооруженных сил других государств, прекращение вооруженных провокаций, ведение огня с территории сопредельного государства, а также отражение нападения или прекращения вооруженного сопротивления лица и/или группы лиц, незаконно пересекающих или пытающихся незаконно пересечь государственную границу Украины.

Среди прочего, законодательные нововведения позволяют пограничникам использовать оружие и специальные средства для принудительного прекращения полетов беспилотников. Пограничники могут приземлять, в том числе сбивать дроны, которые с нарушением установленных правил летают в пограничной полосе, вблизи кораблей и катеров Госпогранслужбы, пунктов пропуска, КПВВ, мест расположения подразделений и нарядов. Также разрешается перехват управления беспилотниками.

Кроме этого, Закон дополнен статьей 21-7 «Основания и порядок осуществления поверхностной проверки». Такая проверка осуществляется в определенных случаях в отношении лиц, вещей, товаров (грузов) и транспортных средств в приграничных контролируемых районах, пунктах пропуска, КПВВ.

Закон определяет, что во время поверхностной проверки пограничники вправе потребовать открыть сумку, рюкзак, портфель, мешок или другие средства перемещения вещей, капот, крышку багажника и/или двери салона транспортного средства, показать содержимое карманов одежды лица, в отношении которого производится проверка, а лицо обязано показать, соответственно, содержание личных вещей, карманов, предоставить доступ к конструктивным элементам транспортного средства, обеспечить открытие капота, крышки багажника и/или дверей транспортного средства, прицепа, груза (контейнера).