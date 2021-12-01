В Николаеве изменили целевое назначение участка на Спасской: вместо заведений здравоохранения и соцпомощи там хотят строить офисные помещения

Во вторник, 14 декабря, депутаты Николаевского городского совета изменили целевое назначение земельного участка по улице Спасская, 80 в Центральном районе, где ранее собирались разместить Центр для реабилитации лиц с инвалидностью 18+.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Депутаты внесли изменение в решение городского совета от 08.07.2021 №6/86 «О предоставлении департаменту труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета разрешения на изготовление проекта землеустройства по отводу земельного участка с изменением целевого назначения по улице Спасской, 80 в Центральном районе.

Целевое назначение участка меняют с «для строительства и обслуживания зданий заведений здравоохранения и социальной помощи» на «для строительства и обслуживания зданий рыночной инфраструктуры (административных домов, офисных помещений и других зданий общественной застройки, которые используются для осуществления предпринимательской и иной деятельности, связанной с получением прибыли)».

Отметим, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщал о желании выставить земельный участок на конкурс, чтобы инвестор построил на нем какое-либо имущество, а несколько этажей выкупил бы город под вышеуказанный Центр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве планируют построить Центр социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями. Финансировать работы собирались за счет средств городского бюджета – 9 миллионов гривен и денег, выделенных правительством США. Американская сторона сама выбрала здание для размещения центра, но по утверждению проектантов оно является аварийным и восстановлению не подлежит. Поэтому его необходимо снести и на том месте возвести новую конструкцию, которая бы отвечала всем существующим требованиям.

Однако долгое время депутаты не поддерживали вопрос о передачи департаменту труда и соцзащиты в постоянное пользование земельного участка для обслуживания городского центра реабилитации детей по улице Спасской, 80. В связи с этим, городской голова Александр Сенкевич заявил, что Николаев потерял грантовый 1 миллион долларов в качестве гуманитарной помощи от Европейского командования ВС США, которая внедряется отделом военного сотрудничества Посольства США в Украине.

Позже сообщалось, что депутаты горсовета согласовали строительство центра реабилитации молодежи в Николаеве, на который США выделяли грант.

Отметим, что 24 декабря 2020 года депутаты Николаевского городского совета утвердили программу по социальной защите населения. При этом они исключили из нее финансирование Центра социально психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями. Спустя два месяца комиссия горсовета Николаева разблокировала финансирование Центра реабилитации молодежи, у которого нет своего помещения.

Тогда же мэр Александр Сенкевич сообщил, что строительство такого центра будет длится как минимум два года. И отметил, что грантовые полмиллиона долларов от США город не потерял, а финансирование просто перенесли на 2 года.

Недавно сообщалось, что в департаменте соцзащиты Николаева рассматривают подрядчиков, которые отстроят заново здание на Спасской под Центр реабилитации молодежи.