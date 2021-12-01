Премьер Шмыгаль заявил, что в Украине хватит угля и газа, чтобы пройти отопительный сезон

Украина располагает достаточным объемом энергоресурсов для прохождения отопительного сезона.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает «Интерфакс-Украина».

- По состоянию на средину декабря у нас в хранилищах больше 15 миллиардов кубометров газа. Этого абсолютно достаточно, чтобы обеспечить голубым топливом и людей, и коммунальные учреждения, и промышленных потребителей, - сказал он, открывая заседание правительства.

Также, по его словам, «типичные страшилки о том, что у нас уже к зиме закончится уголь, оказались очередным фейком». Премьер отметил со ссылкой на данные Министерства энергетики, что в декабре ожидается приблизительно 2 миллиона тонн украинского и импортного угля при прогнозированном потреблении 1,7 миллиона тонн. Он также указал, что активизирована работа по развитию внутренней добычи, для чего необходимо, в том числе, обеспечить погашение всех долгов по зарплате перед шахтерами.

- По данным министра энергетики на эти цели будут направлены свыше 700 миллионов гривен. Таким образом, отопительный сезон проходит стабильно, энергоресурсов достаточно, а тарифы для населения, как мы и обещали, расти не будут, - резюмировал премьер.

Напомним, ранее Нацбанк Украины дал прогнозы, сколько будут стоить газ и нефть в следующем году.