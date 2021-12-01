В Николаеве состоится открытие первого в городе клуба спортивного покера mALLINka

В пятницу, 17 декабря, в Николаеве состоится официальное открытие первого в городе клуба спортивного покера mALLINka при поддержке крупнейшего украинского онлайн покер-рума PokerMatch.

Об этом сообщают организаторы.

Свои двери клуб, расположенный на проспекте Центральном, 78А (район пересечения с улицей Московской), откроет для гостей в 16:00. Любителей спортивного покера ждет насыщенный вечер, ведь открытие не может пройти без самого главного – турнира.

Для тех же, кто не умеет играть, но очень хочет себя попробовать в этом виде спорта, будет возможность принять участие в любительском турнире. Профессиональные инструкторы проведут обучение основным правилам спортивного покера.

– Мы все сделаем для того, чтобы пребывание наших гостей в день открытия было комфортным. Сейчас происходят последние приготовления. Немного приоткрою завесу: мы подготовили крутую программу с ведущим Евгением Косниковским, фуршетом, музыкой, выступлениями танцевальных коллективов. Также наши партнеры PokerMatch приготовили много подарков для наших гостей. Скучно точно никому не будет, – делится директор компании «ГрандМалинка» Алла Шевчук.

По ее словам, сразу после открытия, 24 декабря, состоится еще один турнир. Его отличительной чертой станет то, что часть собранных средств будет направлена на благотворительность.

Также в клубе напомнили, что Николаев продолжает находиться в «красной» карантинной зоне, поэтому на входе нужно будет предоставить либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный тест на COVID-19, либо справку о выздоровлении. Что касается коллектива клуба mALLINka, то он полностью вакцинирован.

На входе будет действовать фейс-контроль. Дресс-код в стиле casual.

Справка

КСП mALLINka – это первый спортивный покерный клуб в Николаеве, сертифицированный Профессиональной Федерацией спортивного покера Украины и аккредитованный Всеукраинской Федерацией Спортивного Покера (USPF).

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