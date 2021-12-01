Верховная Рада переименовала город Владимир-Волынский

Верховная Рада Украины переименовала город Владимир-Волынский во Владимир.

Об этом сообщает «5 канал».

«За» проголосовали 348 нардепов. Теперь город носит историческое название. С ходатайством о переименовании в Раду обратился Волынский областной совет. Согласно объяснительной записке, переименование города инициировали его жители.

Город Владимир известен с IХ-X века (другая версия названия – Лодомир). После того, как Российская империя захватила часть Польши в 1795 году, город переименовали во Владимир-Волынский, чтобы отличать его от российского Владимира на Клязьме. Сейчас город является райцентром, в нем проживает около 39 тысяч человек.