Глава Николаевского облсовета Замазеева предложила инициативу, которая поможет реализовать проекты в местных громадах

В программу социально-экономического развития Николаевской области внесли проекты, которые планируют воплотить в жизнь территориальные громады (общины).
Об этом на своей странице в Facebook написала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
Эти проекты в течение будущего года смогут финансировать за счет сэкономленных средств областного бюджета. Данную инициативу должны одобрить депутаты облсовета.
«Каждый житель области важен! Инициировала внесение проблемных вопросов общин Николаевщины в программу социально-экономического развития области. Еще в октябре областной совет направил письма с просьбой предоставить перечень их проблем по принципу приоритета – от наиболее важных проектов до менее весомых. Чтобы мы могли обеспечить качественный уровень жизни нашего населения».
«Сейчас получили список всех предложенных проектов от каждой громады. Полученную информацию уже проанализировали и структурировали по районам и общинам области. Для того чтобы каждая община и её проблемы не осталась без внимания, все проекты, которые имеют проектно-сметную документацию, внесли в нашу программу социально-экономического развития. В течение года сэкономленные средства мы сможем сразу направлять на решение проблем наших громад», - отметила Замазеева.