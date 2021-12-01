Глава Николаевского облсовета Замазеева предложила инициативу, которая поможет реализовать проекты в местных громадах

В программу социально-экономического развития Николаевской области внесли проекты, которые планируют воплотить в жизнь территориальные громады (общины).

Об этом на своей странице в Facebook написала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Эти проекты в течение будущего года смогут финансировать за счет сэкономленных средств областного бюджета. Данную инициативу должны одобрить депутаты облсовета.

«Каждый житель области важен! Инициировала внесение проблемных вопросов общин Николаевщины в программу социально-экономического развития области. Еще в октябре областной совет направил письма с просьбой предоставить перечень их проблем по принципу приоритета – от наиболее важных проектов до менее весомых. Чтобы мы могли обеспечить качественный уровень жизни нашего населения».