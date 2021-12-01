Археологи в Дании нашли золотую сережку, потерянную почти тысячу лет назад

Датский археолог-любитель Франц Вестергорд нашел в поле недалеко от деревни Бевлинг золотую серьгу, изготовленную в XI веке.

Об этом сообщает «Новое время».

Во всем мире известно всего 12 подобных экземпляров, и это первое такое украшение, обнаруженное в Скандинавии. Украшения с таким дизайном ранее находили в Египте, Сирии, Византии и России. Этот экземпляр, скорее всего, египетского происхождения.

Единственный другой предмет из золота и перегородчатой ​​эмали из Дании XI или XII века, который может сравниться с этим произведением искусства – это крест Дагмар из королевской гробницы. Полагают, что такие вещи были подарками от чрезвычайно богатых иностранных сановников, возможно, даже от византийского императора.

- Одно из объяснений может заключаться в том, что многие викинги пошли на военную службу к византийскому императору. Из исландских саг мы знаем, что наемники возвращались домой с Востока с шелком и оружием, а также говорится, что император иногда дарил прекрасные подарки своим телохранителям. Таким образом, вполне возможно, что серьга была подарена императором лично доверенному викингу. А потом тот, должно быть, потерял ее при неизвестных обстоятельствах в Дании, - говорит куратор Национального музея Дании Питер Пентц.

Напомним, ранее в Израиле на дне моря нашли меч крестоносца.