В Николаеве завтра из-за ремонта дороги перекроют часть улицы Озерная

В Николаеве в связи с укладкой верхнего слоя асфальта в четверг, 16 декабря, перекроют движение автомобильного транспорта по улице Озерная (Красных маевщиков), на участке от улицы Курортной до улицы Лазурной.

Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ Николаевского городского совета.

Движение перекроют с 9:00 до 24:00. Также ограничат движение троллейбусов, которые будут ехать до кольца.

«Просим вас учесть это обстоятельство при формировании своих маршрутов, воздержаться от движения по указанному участку улицы и не парковать автотранспорт вдоль обочины», - отметили в департаменте.

Напомним, ранее в тендере на ₴15 миллионов на ремонт улицы Индустриальной выиграла фирма, связанная с «санкционным» Амирханяном.