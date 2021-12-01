В ГСЧС показали, как в Николаеве работает «умная пожарная часть», с помощью которой спасатели быстрее приезжают на вызов

В среду, 15 декабря в ГСЧС Украины в Николаевской области журналистам показали, как работает «умная система», которая установлена на пяти пожарно-спасательных подразделениях города Николаева.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе экскурсии начальник Центра оперативной связи, телекоммуникационных систем и информационных технологий Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Леонид Бойко рассказал, что система значительно упрощает работу, делает ее «в два клика».

— Сейчас уже везде в быту присутствует автоматизация, но она медленно доходит в пожарную охрану. Помогает снять дополнительную нагрузку с персонала и в автоматическом режиме руководить пожарной частью. Как локально, с этого здания, так и с центрального или любого здания, где есть связь с сервером. На данный момент у нас, у всех, пяти подразделений города Николаева уже установлена «умная пожарная система, — отметил Бойко.

По его словам, диспетчер сначала выбирает отделение, которое поедет на выезд, затем нажимает кнопку «тревога». После чего автоматически звучит сигнал. Записанным голосом проговаривается номер отделения, которое должно выехать на место происшествия. Автоматически включается освещение над автомобилями. Затем включается табло и сирена, автоматически запускается система газоотведения гаража. После того, как машины выехали, через некоторое время выключаются все приборы, которые до этого были в работе.

При этом «умная пожарная система» дает оператору информацию и о состоянии внутри помещений частей.

— Возьмем к примеру отопление. У нас стоят датчики на окнах, и мы знаем, что на улице минусовая температура, а окно открыто. Тогда диспетчеру об этом идет сигнал. Также в наших караульных помещениях, где отдыхают пожарные в ночное время, установлен модуль, измеряющий температуру, влагу и концентрацию дыма. И он теперь показывает, когда необходимо проветривать помещение, — добавил начальник Центра.

Заместитель начальника второй государственной пожарно-спасательной части Иван Зеленчук отметил, что с момента, как на линию поступил сигнал, спасателем достаточно одной минуты, чтобы выехать на вызов.

— Это (умная система, - ПН) помогает быстрее доехать на место. Когда поступает сообщение о пожаре, диспетчер пока записывает адрес в путевой лист, то она уже автоматически может запустить тревогу, и в этом момент уже звучит тревога, а также указывается, какие выезжают отделения, — рассказал Зеленчук.

Справка:

Умная пожарная часть - инфраструктура, которая превращает здание в автономную экосистему и позволяет регулировать работу отопления и водоснабжение, обеспечивать охрану здания, защищать от пожара и затопления, поддерживать оптимальные условия для очередной смены.

Целью создания проекта является автоматизация оперативной деятельности аварийно-спасательных подразделений, что помогает уменьшить время выезда пожарно-аварийной техники и личного состава, уменьшение нагрузки на личный состав.

Также система включает в себя соответствующее информационное табло, включающее освещение над выбранным автомобилем и дополнительное освещение по маршруту личного состава к автомобилю. Следующий шаг - включение сигнала сирены и голосовое оповещение на отделение до выезда. Одновременно с заведением автомобилей, включается система газоотвода гаража, а на фасаде, для привлечение внимания автомобильного транспорта и пешеходов, включается встроенная в пол иллюминация.

После выезда автомобиля через определенное время отключается освещение гаража, система газоотвода и уличная иллюминация. Иллюминация пола фасада переходит в режим подсветки. Вся информация о выполнении алгоритма доступна на панели управления диспетчера. При необходимости диспетчер может вручную прекращать алгоритм и перейти в ручное управление.

В каждом подразделе установлено свой сервер управления системой, который не зависит от наличия интернета и работает полностью автономно.