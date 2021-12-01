Кабмин запретил главврачам назначать себе зарплату в десятки раз больше, чем у подчиненных

Кабинет министров Украины принял постановление, которым ликвидирует диспропорцию между размером оплаты труда медработников и руководителей учреждений здравоохранения.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Постановление вступает в силу 1 января 2022 года. Согласно постановлению должностной оклад руководителя не может превышать размер средней заработной платы медработников учреждения более чем на 60%. Также руководители будут обязаны дифференцировать уровень заработной платы работников с учетом их квалификации, объемов, сложности, ответственности и условий выполняемой работы.

- Сегодня размер должностного оклада руководителя может в 10 раз превышать минимальный должностной оклад врачебного состава коллектива. Такая ситуация демотивирует коллектив работать дальше. Поэтому теперь руководители учреждений здравоохранения будут мотивированы принимать меры по повышению заработной платы своим работникам, - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Кабмине считают, что неравномерное и нерациональное распределение доходов КНП (больниц) приводит к отсутствию и пренебрежению со стороны руководителей относительно механизма стимулирующих выплат.

Напомним, со следующего года в Украине поднимут минимальную зарплату для медиков: она составит 13,5 тысяч гривен для медперсонала и 20 тысяч гривен для врачей.

Ранее сообщалось, что директор николаевской «инфекционки» Федорова, которая просила повысить ей зарплату, с лета обходится бюджету в ₴200 тысяч в месяц «грязными».