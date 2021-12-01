В Николаеве подрядчика обяжуть переделать участок тротуара с некачественной плиткой

В Николаеве во время проверки тротуарной плитки выявили участок, где покрытие не соответствуют заявленному качеству. Подрядчику выдвинут претензию о необходимости исправить недостатки.

Об этом сообщили в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета.

«Город ожидает новые тротуары, и пока ведутся работы, мы проверили качество тротуарной плитки. Объекты на проспекте Центральном от 1-й до 2-й Слободской, на проспекте Корабелов вдоль домов №13 и 15, по Космонавтов между Электронной и Винграновского еще не завершены, но можно взять образцы для испытаний. Кстати, уже есть результаты предыдущей проверки. На одном из объектов оказалось, что образцы не соответствуют заявленному качеству. Так что проинформировали заказчика работ о необходимости выставления претензий исполнителю за некачественно оказанную услугу. Необходимо, чтобы исполнитель безвозмездно исправил недостатки, а также нужно рассмотреть вопрос наложения штрафа», – рассказал директор департамента внутреннего финансового контроля Андрей Ермолаев.

Напомним, как из плитки, которую почти год укладывают в сквере «Николаевский», построили «дом».