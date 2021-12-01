«С 1200 до 3400 грн», – Ильюк сообщил о массовых жалобах на возросшие «платёжки» за отопление и потребовал объяснений от руководства ТЭЦ

«Николаевская ТЭЦ» резко повысила плату за отопление для ряда жителей Николаева, вопреки обещаниям центральной власти не допустить роста цен на энергоносители в текущем отопительном сезоне.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артём Ильюк.

По словам депутата, в приёмную партии ОПЗЖ сегодня резко увеличилось количество звонков от николаевцев, которые жалуются на неоправданный рост цен на отопление в «платёжках». С жалобами обращаются преимущественно абоненты «Николаевской ТЭЦ».

Артём Ильюк привёл в пример одну из квартир, где за год цена увеличилась на 2200 гривен.

«Люди, без преувеличения, кричат о помощи. Оказывается, платёжки за отопление от «Николаевской ТЭЦ» выросли в два раза. Один из примеров: в 2020 году – платили 1200 гривен; сегодня получили платежку – 3400 гривен», – написал он.

Ильюк напомнил об обещаниях правительства и президента Владимира Зеленского не повышать тарифы в текущем отопительном сезоне. Он также сообщил, что в «Николаевской ТЭЦ» жителям не объяснили причин роста цен, а посоветовали готовиться к ещё более высоким тарифам в предстоящие зимние месяцы.

«В ТЭЦ ничего не объясняют. Зато добавляют: готовьтесь, в следующем месяце цена вырастет ещё больше. Очередной плевок от власти в адрес простых людей. Как пережить зиму с такими тарифами – непонятно», – заявил оппозиционер.

Лидер ОПЗЖ потребовал, чтобы чиновники мэрии вызвали на ближайшую сессию горсовета руководство ТЭЦ, дабы те отчитались о реальной ситуации с тарифами, а депутаты смогли урегулировать проблему – вернуть тарифы к показателям, которые обещали в Кабмине.