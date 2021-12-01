Военнослужащие теперь со светом: Глава облсовета Замазеева сообщила, что на Майском завершили проект по установке солнечных панелей

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что на острове Майский завершены работы по установке солнечных панелей, что позволит обеспечить бесперебойное функционирование находящейся на острове инфраструктуры.

Об этом говорится на ее странице в Facebook.

«Военнослужащие элитного подразделения 73-го морского центра спецопераций им. кошевого атамана Антина Головатого снабжены солнечными панелями с накопителями, которые обеспечат бесперебойную поставку электроэнергии на все объекты острова. Когда узнала о проблеме с электропитанием во время рабочего визита на Майский остров, сразу начала искать варианты ее решения. Многочисленные переговоры с ответственным бизнесом принесли результат!» – пишет Замазеева.

По ее словам, в очень короткий срок был разработан соответствующий проект и через месяц были проведены монтажные работы по установке на острове всего необходимого высококачественного оборудования:

- солнечные панели с накопителями;

- заменены все электросети (в том числе и в казармах);

- установлено новое наружное освещение с энергосберегающими светильниками;

- реконструированы линии электроснабжения насосной станции.

«Благодаря этому уже сегодня мы имеем возможность автономного функционирования имеющейся на объекте инфраструктуры. Подчеркну, что все было сделано качественно и без использования бюджетных средств!» – добавила председатель облсовета.

Также, по словам Анны Замазеевой, она не оставляет надежду и продолжает убеждать военных и руководство страны в том, что стоит хотя бы частично открыть исторический остров Майский для туристов.

«Это будет крутой «магнит» масштаба всей Украины», – резюмировала председатель облсовета .

Как известно, в конце мая Замазеева посетила базу спецназа на Майском, чтобы решить вопрос с установкой солнечных панелей. Позже она сообщила, что центр получит солнечные панели до конца года.

Справка:

Искусственный остров и укрепление назвали Майским - по фамилии генерала, руководившего постройкой. Затем название изменили в честь международного праздника 1 Мая. Сам остров насыпан между Кинбурном и Очаковом. Преграждал путь в Днепро-Бугский лиман.

Сооружён в 1790 году по приказу Г. Потёмкина, чтобы контролировать вход судов в лиман, поскольку крепость Очаков после её взятия была срыта. На острове был сооружён блок-форт. После русско-турецкой войны 1877-1878 годов были сооружены новые форты.

С 2014 года остров Майский стал пунктом базирования 73-го морского центра специального назначения ССО. Летом 2019 года на острове проходили сборы оперативного резерва и ряд военных учений, соревнования на лучшую пару водолазов-разведчиков.