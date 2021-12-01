В центре Киева бизнесмен выставил надувные танки, которые у него заказал николаевский полигон «Ширлан», но в итоге не принял

Предприниматель Назар Диброва устроил в центре Киева моно-пикет, выставив надувные танки, которые у него заказала николаевская военная часть, но отказалась принимать.

Об этом сообщает «Страна».

Предприниматель заявил, что он выполнял заказ для одной из военных частей – А 1890, которая находится в Николаевской области. Его ФЛП «Диброва Назар Назарович» выиграло тендер на поставку 15 макетов боевых единиц техники. Но изготовленный товар заказчику не подошел.

По словам Назара, он обманутый подрядчик, который выполнял заказ для одной из военных частей в Николаевской области.

«Когда мы поставили товар, заказчик его не принял. Отказ заказчик аргументировал тем, что, по их словам, товар не похож на настоящую военную технику. В технических требованиях было указано, что макет техники должен быть узнаваем с расстояния 100 метров. После этого с нами разорвали договор. Товар уже год лежит на складе. Дело находится в суде. Я лично взял кредит, чтобы изготовить данные макеты, но сейчас мы не можем вернуть даже вложенные деньги», - возмущается предприниматель.

Отметим, в тендерной документации опубликован документ о разрыве договора между ФЛП «Диброва Назар Назарович» и военной частью А 1890. В документе сказано, что товар был не принят, потому что не соответствовал техническим характеристикам.

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