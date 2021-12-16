В Николаеве полиция на учениях тренировалась прекращать массовые беспорядки

В Николаеве 15 декабря состоялись совместные командно-штабные учения, в которых приняли участие полиция, военнослужащие Национальной гвардии, Государственная пограничная служба и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Представители Национальной полиции координировали тренировочные учения, для этого был создан оперативный штаб. Во время учений тренировались прекращать групповые нарушения общественного порядка. Условия и ситуационные задачи были максимально приближены к реальным.

От полиции к тренировкам привлекли полицейских диалога, бойцов роты полиции особого назначения, КОРД и подразделение тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции, взрывотехников, следственно-оперативные группы, кинологов.

Напомним, ранее николаевские спасатели на учениях тренировались тушить пожар в отеле.