Федорову признали виновной за то, что николаевской «инфекционки» не было в Едином портале использования публичных средств

Главу КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлану Федорову признали виновно за то, что больница не была отображена в Едином портале использования публичных средств.

Об этом свидетельствует соответствующее решение суда в Едином реестре судебных решений.

Как известно, ранее Офис Уполномоченного по правам человека Украины подал исковое заявление суд на директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлану Федорову из-за отказа давать ответ на информационный запрос.

В документе идет речь о том, что на адрес КНП 6 июля 2021 года пришел запрос от Уполномоченного Верховной Радой по правам человека, но в ответе, который пришел 12 июля, не было той информации, которую запрашивали.

В обращении говорится о том, что КНП не зарегистрировано на Едином портале использования публичных средств, хотя по закону должно. В таком случае, невозможно узнать, как используются бюджетные средства на предприятии.

Соответствующий протокол прислали в Ленинский районный суд. Адвокатом у главы КНП, на которую был подан иск, выступал Владимир Тимошин, который ходатайствовал о закрытии дела в связи с тем, что в нем отсутствует административное правонарушение. Сама Федорова на суд не явилась, как и ее адвокат.

По итогу рассмотрения, судья признал виновной Светлану Федорову, но производство было закрыто, поскольку в ходе его рассмотрения КНП все же зарегистрировалось на портале.

Напомним, ранее Региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Николаевской области Вадим Жепало направил информационный запрос в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». После пришедшего запроса, директор больницы Светлана Федорова позвонила омбудсмену и высказалась в его адрес ненормативной лексикой.