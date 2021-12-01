Рада запретила ароматизированные сигареты и ввела ограничения для электронных устройств для курения

Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законы относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака. Законом запрещается продажа ароматизированных и крепких сигарет, а также вводятся новые ограничения относительно электронных средств для курения.

Соответствующий законопроект под №4358 наредпы поддержали в четверг, 16 декабря, сообщили в пресс-службе парламента.

Закон дает определение ряда терминов, в частности: «бездымное табачное изделие», «электронная сигарета», «новое табачное изделие», «жидкости, используемые в электронных сигаретах» и т.д.

Законом устанавливаются требования для производства и реализации табачной продукции, электронных сигарет, бездымных табачных изделий в отношении: содержания вредных веществ; оформление упаковки, в частности медицинских предупреждений потребителей; ограничение реализации (продажи) и потребление; рекламирование. Определяется ответственность за нарушение установленных норм.

Документом, в частности, предусмотрено:

- запрет рекламы и стимулирования продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним; - установление штрафа за их реализацию лицам, не достигшим 18 лет, в размере 1020 гривен, а в случае повторного в течение года нарушения – 10200 гривен; – увеличение площади медицинских предупреждений на упаковках сигарет; - запрет ароматизированных сигарет; - курение с использованием устройств для нагрева запрещается во всех общественных местах и ​​помещениях по аналогии с курением обычных сигарет.

Напомним, что в 2022 году акцизный налог вырастет на 20%, что может привести к подорожанию сигарет.