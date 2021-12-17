В Карпатах на скрытую камеру сняли редкого лесного кота, которого называют «ночным охотником»

В Национальном природном парке «Сколівські Бескиди» скрытые фотокамеры зафиксировали дикого кота (Felis silvestris), который внесен в Красную книгу Украины.

Об этом сообщается на странице парка в Facebook.

Внешне он напоминает обычного домашнего кота, но вдвое больше него и имеет характерные особенности: относительно короткий хвост, на концах ушей находятся кисточки, черные полоски, идущие от глаз к вискам. Глаза, как правило, очень светлые.

Живет кот в дуплах старых деревьев и пещерах. Питается в основном мышами, птицами, а также пресмыкающимися. В природе у кота достаточно врагов и конкурентов. В первую очередь – это рысь и большие хищные птицы. Этот лесной кот не приручается человеком и не размножается в неволе. Характерной особенностью образа жизни кота является скрытность, а также активность в темное время суток. Поэтому его мало кто может увидеть.

Напомним, ранее биолог показал видео со скрытых камер в Чернобыле, которые засняли редких птиц.