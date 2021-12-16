В Николаеве открыли мемориальную доску актеру и драматургу Троянову

В Николаеве 16 декабря открыли мемориальную доску Почетному гражданину города Николаю Троянову. Её разместили на здании Дома культуры Строителей по адресу Спасский спуск, 13.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Автором мемориальной доски стала скульптор Наталья Макаева, дизайнерское сопровождение исполнил художник Андрей Иваницкий.

Николай Алексеевич Троянов – актер, драматург, основатель и многолетний руководитель драматической студии при Доме культуры Строителей, народный артист Грузинской ССР, публицист. С 1960 по 1974 год он – актер Николаевского театра имени В. Чкалова. В 1963 году Троянов создал в Николаеве Народный драматический театр, в репертуаре которого было больше 100 пьес. За годы литературного творчества он написал около двух десятков пьес, издал 6 книг, в которых опубликованы его драматические произведения, мемуары, стихи, баллады.

На торжественной церемонии открытия собрались родные, друзья, коллеги и единомышленники выдающегося николаевца.

Напомним, что Николай Троянов умер в 2016 году, ему было 94 года.