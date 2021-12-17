Pornhub опубликовал статистику, какое порно чаще всего смотрят украинцы

Украина вошла в ТОП-20 стран, которые чаще всего смотрят порно, и заняла пятое место по длительности просмотра таких роликов.

Об этом сообщает «NikLife» со ссылкой на статистику Pornhub за 2021 год.

Согласно данным, самый большой ежедневный трафик у США, также в первую пятерку входят Великобритания, Япония, Франция и Италия. Украина занимает 14 место в рейтинге. В среднем украинцы проводят за просмотром эротического контента на сайте 9 минут и 53 секунды.

Женская украинская аудитория порносайта увеличилась в 2021 году до 42%, а мужская аудитория составляет 58%. Что касается возрастной категории, которая интересуется порнороликами, то в Украине чаще всего их смотрели люди возрастом от 25 до 34 лет, на втором месте возрастная группа 18-24, затем 35-44 и 45-54.

Среди популярных запросов от украинской аудитории в поиске стал «секс», на втором месте «русское домашнее», а на третьем «лесби». Также популярными запросами стали «аниме» и «БДСМ». В трендах также оказались категрия «милфы», «большой план» и «куколд». Самой популярной порно-актрисой для украинцев стала Лана Роудс (Lana Rhoades), которая также стала самой популярной в мире.

По сравнению с остальным миром, украинские посетители на +728% чаще просматривают категорию «Русские», на +157% чаще смотрят видео «Фистинг» и на 112% чаще смотрят видеоролики «Вечеринки». Определившими 2021 год сервис назвал следующие темы: хентай, романтика, групповой секс, фитнес, обмен, челлендж, трансгендер, готы, соседи и как (пользователи искали видеоуроки о том, как заниматься оральным сексом, надевать презерватив и так далее).