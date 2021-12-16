В Николаеве студентам вручили стипендии городского совета – по инициативе Домбровской их могут увеличить в два раза

В Николаеве 15 декабря состоялось вручение стипендий Николаевского городского головы и Николаевского городского совета для представителей студенчества, одарённой и талантливой молодежи.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская.

«В этом году был большой и интересный конкурс претендентов на стипендии. Представляю, какой будет конкурс в следующем году, учитывая, что в проект программы «Молодежная политика» внесли мои правки, позволяющие уже в следующем году увеличить стипендию до 5 тысяч гривен. Такое увеличение (почти в 2 раза) обусловлено тем, что сумму стипендии не пересматривали уже 5 лет! Еще раз поздравляю победителей! Верю в нашу молодежь!» - отметила она.

Напомним, в Украине повысили до 6 тысяч гривен стипендию для абитуриентов с оккупированных территорий, которые поступят на курсы реинтеграции.