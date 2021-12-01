Зеленский присудил премии Президента четырем николаевским молодым ученым

Президент Украины Владимир Зеленский присудил премии молодым ученым 2021 года. Среди них четверо из николаевских вузов.

Об этом свидетельствует соответствующий указ главы государства.

За работу «Инновационные технологии повышения надежности, энергетической эффективности и экологичности судовых энергетических установок» Зеленский присудил премии трем ученым Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова: старшему преподавателю Савенкову Олегу Игоревичу, доктору философии и научному сотруднику Барабановой и ассистенту кафедры Московко Алексею Алексеевичу.

За работу «Синтез инновационных технологий обработки и анализа данных для обеспечения устойчивого развития общества» глава государства присудил премию кандидату технических наук, заведующему кафедрой Черноморского национального университета имени Петра Могилы Давиденко Евгению Александровичу.

Напомним, что ранее четырем николаевским ученым предоставили премии Президента Украины .