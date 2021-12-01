На выходных в Николаеве пройдет Открытый чемпионат области по дзюдо среди юношей и девушек

18 и 19 декабря в Николаеве состоится Открытый чемпионат Николаевской области по дзюдо среди юношей и девушек 2008 гола рождения и младше.
Об этом сообщают организаторы.
Соревнования пройдут на базе детско-юношеской спортивной школы «Динамо» (улица Спортивная, 15). Организатором выступает Николаевская областная федерация дзюдо.
Открытие соревнований состоится 18 декабря в 12:00.
«Приходите поддержать спортсменов», – говорится в сообщении.
Также организаторы акцентируют внимание на том, что мероприятие проводится с соблюдением всех карантинных мер.