В центре Николаева разгорелся конфликт из-за сноса здания бывшей больницы, которое простаивает 10 лет

В центре Николаеве, на улице Большой Морской, 45 сносят здание, которое по документам решили реконструировать.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На месте сноса находятся активисты общественной организации «Бугский гард» и депутат Николаевского районного совета Александр Дьяченко.

Согласно решению исполкома Николаевского городского совета от 9 июня 2021 года, компании ООО «УКР-СКАД» отвели земельный участок для реконструкции жилых помещений в многоквартирный жилой комплекс. При этом, реконструкция не предусматривает снос здания.

— Ко мне обратилась общественная организация «Бугский гард», говорит, что в центре города сносят историческое здание, не имея на это разрешение. Подняли документы, согласно решению горисполкома, участок был выделен, на котором находится здание, сейчас ведутся работы: «Для реконструкции нежилых объектов в многоквартирный жилой комплекс». Что такое реконструкция? Это полное или частичное сохранение несущих и ограждающих конструкций. Здесь здание полностью уничтожено, фасад практически уничтожен, - сказал Дьяченко.

Также депутат заявляет, что здание имеет историческую ценность.

— Это ареал исторического центра города, тут тоже такие действия происходить просто так не могут, - отметил депутат.

Активисты, будучи на месте, вызвали патрульную полицию и следственно-оперативную группу. Патрульные полицейские, приехавшие на место, отметили, что рабочие оградили пешеходную зону, не согласовав это с полицией. По итогу, правоохранители составили протокол.

Отметим, во времена Второй мировой войны здание использовалось для Гестапо. После войны в здании располагался тубдиспансер, в 60-х годах там разместили больницу №2. В 90-х здание стало аварийным, больница в нем номинально просуществовала до 2010 года. После чего здание простаивает.

Отметим, на сайте культурного наследия Николаевской области это здание не обозначено, как историческое.

Патрульные полицейские, приехавшие на место, отметили, что рабочие оградили пешеходную зону, не согласовав это с полицией. По итогу, правоохранители составили протокол.

Напомним, в Одессе 2 июня на Таможенной площади снесли старинные зерновые таможенные пакгаузы (склады), где в советское время располагалась мореходная школа.