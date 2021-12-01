В Николаеве собирают средства на операцию тренеру по художественной гимнастике, которую сбил автомобиль

Николаевский тренер по художественной гимнастике с 40-летним стажем, судья национальной категории Ирина Викторовна Гусева нуждается в помощи.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили знакомые Гусевой.

Тренера 8 декабря в Ужгороде, куда она поехала на Чемпионат Украины по художественной гимнастике, на пешеходном переходе сбил автомобиль. У Ирины Викторовны перелом тазовой кости, перелом колена, сотрясение мозга.

Сейчас она находится в больнице Ужгорода, где ей была предоставлена первая необходимая помощь. Но на перевозку в Николаев, операцию на колене нужно по предварительным данным 120 тысяч гривен, также нужна будет реабилитация.

Всю свою жизнь Ирина Викторовна посвятила спорту и детям. На сегодняшний день её воспитанницы – чемпионки области по программе кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта.

Реквизиты для помощи

Карта ПриватБанка

4149 4993 4554 2318 Гусева Ирина Викторовна.

Контактный телефон: +380974203243, племянница Оксана.