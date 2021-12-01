В «Укрэксимбанке» объявили конкурс на должность председателя правления банка

В государственном «Укрэксимбанке» объявили о проведении конкурса на должность председателя правления банка.

Соответствующая информация размещена на сайте банка.

«Согласно решению Наблюдательного совета, объявляется конкурсный отбор на должность председателя правления АО «Государственный экспортно-импортный банк Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что претендент на должность председателя правления должен соответствовать следующим общим квалификационным требованиям: иметь высшее образование, опыт работы в банковском и/или финансовом секторе не менее 5 лет в совокупности, в том числе на руководящих должностях - не менее 3 лет (в роли председателя правления и заместителя председателя правления), а также опыт управления средними и крупными банками, ориентированными на корпоративных клиентов.

Согласно сообщению, документы претендентов на должность принимаются с 17 декабря 2021 года до 21 января 2022 года. Финальный этап конкурса – собеседование с Наблюдательным советом банка – будет проведен 17 февраля 2022 года.

Как известно, на журналистов программы «Схемы» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с председателем правления Евгением Мецгером, прямо в его кабинете. Сообщалось, что охрана главы «Укрэксимбанка» напала на журналистов из-за вопроса о проблемном кредите в $60 миллионов. Позже специалистам все же удалось восстановить записи с камер, которые приказал удалить глава «Укрэксимбанка» во время нападения на съемочную группу программы.

7 октября полицейские вручили подозрение двум должностным лицам «Укрэксимбанка» в рамках дела о нападении на журналистов: отстраненному главе правления Мецгеру и директору департамента информационной политики «Укрэксимбанка» Владимиру Пикалову. Позже Мецгеру вручили новое подозрение по делу о препятствовании работе журналистов программы «Схемы» - за незаконное лишение свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

После чего двух фигурантов дела - Телбизова и Осипова возобновили в должностях по причине завершения внутреннего расследования в банке. Однако после публикации об этом в СМИ наблюдательный совет «Укрэксимбанка» уволил директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова