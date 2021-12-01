Из-за новых карантинных ограничений Польши на украинской границе скопилось более полутысячи грузовиков

Из-за новых карантинных ограничений со стороны Польши на украинско-польской границе скопилось до 500 грузовиков.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа-Маси Найем на своей странице в Facebook.

По его словам, в ночь с 14 на 15 декабря правительство Польши усилило карантинные ограничения, из-за которых на автомобильных пунктах пропуска с Украиной образовалась пробка.

«Из-за того, что решение было введено без предупреждения, водители узнали о нем только на месте. Около пунктов пропуска выстроились очереди длиной в несколько километров», - отметил Найем.

Замминистра инфраструктуры добавил, что на пунктах пропуска Яготин транспортный поток упал на 400%, в Краковце развернули 70% всего грузового транспорта.

«В первые 12 часов на пунктах пропуска начала работать государственная лаборатория для проведения ПЦР-тестов, к которым также присоединились частные структуры, которые помогают с оперативным проведением тестов. Пограничная и таможенная службы увеличили количество инспекторов, максимально ускоривших таможенное оформление», - добавил Найем.

Мустафа-Маси Найем выразил надежду, что в ближайшее время Правительство Польши внесет изменения в соответствующие постановления и исключит из перечня водителей грузовых транспортных средств.

Напомним, что ранее в Польше существенно усилили карантин из-за роста заболеваемости.