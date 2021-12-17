«Мотор Сич» получила разрешение на эксплуатацию двух направлений из Николаева - в Киев рейс запустят, относительно Львова пока ведут переговоры

Украинское предприятие «Мотор Сич» будет эксплуатировать новые воздушные линии из Николаева – во Львов и в Киев.

Соответствующие приказы опубликованы на сайте Госавиаслужбы.

В документах идет речь о том, что предприятию «Мотор Сич» дали разрешение на эксплуатацию двух воздушных линий – «Николаев-Львов-Николаев» и «Николаев-Киев-Николаев».

Исполняющий обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт» Петр Кызым в комментарии «Преступности.НЕТ» отметил, что рейсы в Киев запустятся. Для рейсов во Львов необходимо еще подготовить необходимую документацию.

— Рейс на Киев однозначно будет. Уже получено разрешение на выполнение направления. Что к касается Львова, то есть только разрешение на эксплуатацию воздушной линии. На данный момент еще нет ни даты, ни конкретики относительно полетов. Мы пока еще в процессе переговоров, – отметил Кызым.

Напомним, ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что на КП «Николаевский международный аэропорт» возобновятся рейсы в Киев, а также планируются другие авиасообщения.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что в плане на март следующего года вывести КП «Николаевский международный аэропорт» на самоокупаемость.