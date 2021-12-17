Синоптики рассказали, какая погода будет на Николаевщине на выходных

В Николаевской области в субботу, 18 декабря, погоду будет определять антициклон с запада. Существенных осадков не ожидается.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометцентре.

Ветер ожидают северный, умеренный. Температура в течение суток от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В воскресенье, 19 декабря, прогнозируют неблагоприятную погоду, связанную с прохождением холодного фронта. Днем будет идти небольшой мокрый снег. Юго-западный ветер будет порывистым. Ночная температура будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, дневная – 0-5 градусов тепла.

Небольшой мокрый снег сохранится ночью в понедельник, а днем ​​осадки прекратятся. Температура в течение суток около 0. В середине недели произойдет существенное понижение температуры.