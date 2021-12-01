СПЕЦТЕМА: В Украине обнаружили штамм «Омикрон», инфицированный вернулся из ОАЭ

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно расло количество больных коронавирусом. Однако в декабре динамика заболеваний снизилась, а области из «красной» зоны начали переходить в «желтую».

Тем временем ученые заявили об еще более опасном штамме «Омикрон».

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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10:23 В Украине обнаружили штамм коронавируса «Омикрон», сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

«Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like). Лицо, оказавшееся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными Covid-19. Пациент продолжает находиться в лечении», - написал Ляшко.

По словам Ляшко, сейчас проводится эпидемиологическое расследование данного случая и дополнительное обследование контактных лиц.

Министр призвал вакцинироваться, соблюдать противоэпидемические правила и избегать поездок в регионы, где циркуляция штамма «Омикрон» доминирует.

10:14 За прошедшие сутки, 17 декабря, в Украине зафиксировано 7503 новых случаев Covid, 288 больных умерли и 18 534 – выздоровели.

Об этом сообщает Минздрав.

Госпитализированы за сутки 2018 человек.

Среди новых больных – 674 ребенка и 154 медработника.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1395), больше всего летальных произошло в Днепропетровской области (41).

За все время пандемии в Украине обнаружено 3 604 549 случаев коронавируса, выздоровело 3 324 999 человек, умерло 92 929. Было проведено 16 474 655 ПЦР-тестирований.

С начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек, из них получили первую дозу – 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу – 74 человека. В общей сложности проведено 27 274 636 прививок.

За прошедшие сутки вакцинированы 136 тысяч 962 человека.