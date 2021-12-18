В Одессе, в отличие от Николаева, будут праздновать Новый год – главным гостем станет группа «ТиK»

В Одессе новогоднюю елку, установленную на Думской площади, зажгут 19 декабря — в День святого Николая. А хедлайнером новогоднего концерта будет популярная украинская группа «ТиK».

Об этом в ходе пресс-конференции рассказала директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова, передает «Думская».

19 декабря развлекательная программа с участием аниматоров начнется в 16:00. Здесь же откроется «город сладостей» с каруселью, на которой смогут бесплатно прокатиться дети из интернатов, социально незащищенных и многодетных семей.

Также в этот день зажгутся елки и в других районах города, около городских райадминистраций, а по городу с музыкой и иллюминацией проедет колонна троллейбусов.

Новогодняя программа на Думской площади стартует 31 декабря в 22:00 на Думской площади и закончится на раньше 2:00. Главным гостем новогоднего концерта станет украинская группа «ТиK», известная своими хитами «Вчителька», «Олені», «Білі троянди», «Сірожине пірожине».

Также на сцену выйдут аниматоры, которые разыграют призы и подарки, оркестр Дедов Морозов, музыкальные и танцевальные коллективы Одессы. Концерт прервется на поздравления от президента Украины Владимира Зеленского и городского головы Геннадия Труханова. После этого одесситов ждет праздничный салют.

- Одесса сейчас не в красной зоне и мы смогли организовать развлекательные программы, которые мы планировали, но не смогли реализовать в прошлом году. Все мероприятия будут с карантинными ограничениями, но так как все они пройдут в формате опен-эйр, мы думаем, что мы сможем их провести, — говорит директор департамента.

Кроме того, по словам чиновницы, часть новогодних мероприятий пройдут в онлайн-формате.

Как известно, в этом году в Николаеве власти официально отменили не только новогодние гуляния, но и традиционное зажжение главной городской красавицы. Причиной этого стал тот факт, что Николаев до сих пор находится в «красной» карантинной зоне.