Президент Зеленский подписал закон, вводящий в действие специальный правовой режим для IT-индустрии

Пр езидент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о стимулировании развития цифровой экономики в Украине» № 1946-ІХ, который Верховная Рада приняла 14 декабря 2021 года.

Об этом сообщает Офис президента.

Этот документ устанавливает специальные условия налогообложения резидентов «Дия Сити», функционирование которых определено Законом «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» № 1667-IX, принятым в июле этого года.

Такие условия должны стимулировать деятельность компаний, работающих в области информационных технологий, в частности путем установления эффективного уровня налогового бремени для содействия детенизации расчетов в сфере оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных ИТ-компаний на внешнем рынке.

Среди предусмотренных законом особенностей налогообложения резидентов «Дия Сити»:

– возможность уплаты налога на прибыль предприятий на особых условиях – по принципу налога на выведенный капитал;

– налогообложение налогом на доходы физических лиц доходов специалистов – резидентов «Дия Сити» в виде заработной платы, вознаграждения за гиг-контрактом, авторского вознаграждения за создание служебного произведения и перехода прав на служебные произведения по ставке 5% в случае, если такие доходы специалиста не превышают эквивалент 240 тыс. евро в год;

– уплата единого социального взноса резидентом «Дия Сити» (если он отвечает установленным требованиям) в размере минимального страхового взноса на сумму начисленной зарплаты или вознаграждения за выполнение работ (оказание услуг) по гиг-контрактам.

Также документ предусматривает гарантию стабильности в течение 25 лет определенных условий налогообложения резидентов «Дия Сити».

Внедрение положений закона обеспечит действенные стимулы для активного развития информационных технологий и инноваций в Украине, увеличения инвестиций в ИТ-индустрию и создания новых рабочих мест.

Справка

«Дия Сити» – это специальный правовой режим для IT-индустрии, который позволит создать в Украине мощный IT-хаб в Центральной и Восточной Европе. В нем не будет границ для инвестиций, создания рабочих мест или разработки новейших технологий. Украинцы и предприниматели со всего мира смогут быстро реализовывать самые амбициозные инновационные и бизнес-идеи и эффективно их внедрять.