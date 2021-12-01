В воскресенье на большей части Украины синоптики прогнозируют снег, но не в Николаевской области

В воскресенье, 19 декабря, на территории Украины, кроме ее Южной и частично Центральной части ожидается снег.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометеоцентра.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью будет 0…-5°, днем -1°… +4° тепла.

В Николаевской области ожидается облачная погода без осадков. Температура +1…+3° днем и 0…-2° ночью.

Стоит отметить, что на следующей неделе в Украине ожидается значительное похолодание. В среду, 22 декабря, синоптики прогнозируют ночью температуру от -8° до -16°. Днем от -3 до -13°.