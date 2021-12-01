Польский солдат дезертировал в Беларусь и попросил политическое убежище – государственное ТВ сразу записало с ним интервью

Польский военный, несший службу на белорусско-польской границе, дезертировал и попросил в Белоруссии политическое убежище.

Об этом сообщают польские СМИ.

По данным журналистов, инцидент произошел вечером 16 декабря. Военнослужащий оставил свое оружие в расположении части. По словам сослуживцев, до окончания службы ему оставалось несколько дней.

Погранслужба Белоруссии заявила, что военнослужащий по имени Эмиль Чечко был задержан в приграничной полосе и что после этого он попросил политическое убежище «в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами».

Пресс-служба дивизии, где служил солдат, подтвердила, что он оставил свой пост и что на границе начата поисковая операция. При этом информацию о побеге в Белоруссию в дивизии пока не подтвердили, подчеркнув, что поиски продолжаются.

Министр обороны Польши заявил, что сбежавший в Белоруссию солдат имел серьезные проблемы с законом и собирался увольняться из армии.

Сразу после побега Чечко дал большое интервью государственному телеканалу «Беларусь 1». Он заявил, что не согласен с политикой своего государства.

- Сидел у огня, ничем не занимался и думал о том, что происходило в этих лесах последние месяцы. Мы сначала приехали, нам сказали, что будем стоять возле пограничных столбов. В один момент начали приезжать к нам мужчины из контрразведки. Они просто стояли, иногда только кого-нибудь цепляли, чтобы солдаты привыкали к тому, что к ним проявляют агрессию. Если солдат выходил куда-то, они проверяли документы без причины, говорили ему глупости, хоть понимали, что он не может ничего ответить - типичная демонстрация превосходства, - сказал военнослужащий.

- После всего, что они сделали, чтобы ни один солдат не сбежал, они постараются замять это дело, сделать из меня самого плохого человека, говоря, что я создаю проблемы в армии или что вообще я погиб. Это очевидно, - добавил Эмиль Чечко.

Напомним, что 8 ноября в Беларуси к границе с Польшей выдвинулась огромная колонна мигрантов. Несколько сотен человек направились к пункту пропуску «Брузги». Со своей стороны Польша усилила охрану границы и пресекала попытки мигрантов прорваться через ограждение.

Миграционный кризис обсуждался на заседании СНБО. С докладами Президенту Зеленскому выступили Минобороны, военная разведка, МВД. Сам Владимир Зеленский, реагируя на происходящее, заверил, что Украина готова к решению подобной проблемы у себя на границе.

Также сообщалось, что совбез ООН выступил за введение новых санкций против Лукашенко.

В ночь на 13 ноября белорусские военные пытались прорвать ограждение на границе с Польшей с помощью служебной машины. Кроме того, мигранты применили в отношении польских служб слезоточивый газ, которые получили от белорусских силовиков. 15 ноября нелегалы разбили палаточный лагерь, готовясь к ночевке.

Спустя пять дней они покинули лагерь на границе и вернилсь вглубь Беларуси.