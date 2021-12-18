«Николаевгаз» восстанавливает газоснабжение в двух секциях дома в Новой Одессе, которые не пострадали из-за взрыва

В воскресенье, 18 декабря, АО «Николаевгаз» приступило к работе по восстановлению газоснабжения на вторую и третью секции дома в Новой Одессе, которые уцелели после аварии, произошедшей в конце ноября.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Николаевгаз».

«Специалисты «Николаевгаза» собственными силами и средствами проводят переврезку газопровода-ввода в действующий распределительный газопровод, чтобы как можно скорее возобновить газоснабжение жильцам дома», - говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что планируют завершить работы уже на следующей неделе.

«Чтобы каждая семья могла встретить Новогодние и Рождественские праздники в тепле, уюте и хорошем настроении», - добавили в АО «Николаевгаз».

Как известно, трагедия случилась 27 ноября. В пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5 этаже), в результате чего были разрушены четыре квартиры. Из-за взрыва погибли три человека, также троих пострадавших достали из-под обломков дома.