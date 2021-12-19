За 11 лет из Украины уехали и не вернулись почти 3,3 миллиона граждан

За 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тысяч украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет.

Об этом сообщает "Опендатабот", платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Государственной пограничной службы Украины.

«В первой половине десятых годов Украина ежегодно теряла около 500 тыс. человек. После 2014-го ежегодное количество невозвращенных заметно снизилось, но счет все равно шел на сотни тысяч. Единственный год с положительным сальдо — коронавирусный 2020-й, когда вернувшихся домой украинцев было на 80 тысяч больше, чем выехавших», - говорится в сообщении.

В целом с 2011 по 2020 гг. в страну не вернулись 2,6 миллиона граждан Украины.

Судя по показателям 2021-го, можно ожидать, что если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3.3 миллиона человек.